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عربي-دولي
جولة مرتقبة للرئيس الصيني في أوروبا.. ما الهدف الحقيقي منها؟
Lebanon 24
02-05-2024
|
04:43
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أكد مسؤولون صينيون أن الرئيس شي جين بينغ سيقوم بجولة أوروبية تشمل كلا من فرنسا وصربيا والمجر خلال أيار الجاري.
وتعد هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس الصيني إلى أوروبا خلال السنوات الخمس الماضية. وستضيف أهمية كبيرة للتنمية الشاملة لعلاقات الصين مع فرنسا وصربيا والمجر ومع أوروبا عموما، حيث من المقرر أن تعطي الزيارة زخما جديدا للتنمية السلمية في العالم.
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ومن المقرر أن يلتقي الرئيس شي جين بينغ بالرئيس ماكرون. وسيجريان تبادلا معمقا لوجهات النظر حول العلاقات بين الصين وفرنسا والعلاقات بين الصين وأوروبا، فضلا عن القضايا الساخنة الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وقد سلط تقرير لموقع بلومبيرغ الضوء على أبعاد وتبعات هذه الزيارة على كل من الصين وأوروبا.
ووفقًا لتقرير من بلومبيرغ، فيحمل الرئيس الصيني خلال زيارته رسالة مفادها أن "بكين تقدم فرصًا اقتصادية للمنطقة بمقدار أكبر بكثير مما تريد واشنطن أن تعترف به".
وتسعى الدول الأوروبية جاهدة للحصول على استثمارات من الصين، على الرغم من التحقيقات التي أجراها الاتحاد الأوروبي في السياسة الصناعية لبكين، وتحذيرات المسؤولين في واشنطن من المخاطر المحتملة.
ويهدف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى "تعميق علاقته الشخصية" مع نظيره الصيني خلال الزيارة التي تستغرق يومين إلى فرنسا، حيث من المتوقع، أن يطلب منه "حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإنهاء الحرب في أوكرانيا". (عربي21)
المصدر: عربي21
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