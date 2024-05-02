Advertisement

عربي-دولي

جولة مرتقبة للرئيس الصيني في أوروبا.. ما الهدف الحقيقي منها؟

Lebanon 24
02-05-2024 | 04:43
A-
A+
Doc-P-1194527-638502473235748227.jpg
Doc-P-1194527-638502473235748227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مسؤولون صينيون أن الرئيس شي جين بينغ سيقوم بجولة أوروبية تشمل كلا من فرنسا وصربيا والمجر خلال أيار الجاري.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس الصيني إلى أوروبا خلال السنوات الخمس الماضية. وستضيف أهمية كبيرة للتنمية الشاملة لعلاقات الصين مع فرنسا وصربيا والمجر ومع أوروبا عموما، حيث من المقرر أن تعطي الزيارة زخما جديدا للتنمية السلمية في العالم.
Advertisement

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس شي جين بينغ بالرئيس ماكرون. وسيجريان تبادلا معمقا لوجهات النظر حول العلاقات بين الصين وفرنسا والعلاقات بين الصين وأوروبا، فضلا عن القضايا الساخنة الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقد سلط تقرير لموقع بلومبيرغ الضوء على أبعاد وتبعات هذه الزيارة على كل من الصين وأوروبا.

ووفقًا لتقرير من بلومبيرغ، فيحمل الرئيس الصيني خلال زيارته رسالة مفادها أن "بكين تقدم فرصًا اقتصادية للمنطقة بمقدار أكبر بكثير مما تريد واشنطن أن تعترف به".

وتسعى الدول الأوروبية جاهدة للحصول على استثمارات من الصين، على الرغم من التحقيقات التي أجراها الاتحاد الأوروبي في السياسة الصناعية لبكين، وتحذيرات المسؤولين في واشنطن من المخاطر المحتملة.

ويهدف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى "تعميق علاقته الشخصية" مع نظيره الصيني خلال الزيارة التي تستغرق يومين إلى فرنسا، حيث من المتوقع، أن يطلب منه "حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإنهاء الحرب في أوكرانيا". (عربي21)
 
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:45 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:50 | 2024-05-02
05:39 | 2024-05-02
05:30 | 2024-05-02
05:16 | 2024-05-02
05:10 | 2024-05-02
04:34 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24