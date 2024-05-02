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عربي-دولي

جورج بوش الابن من السياسية إلى الرسم!

Lebanon 24
02-05-2024 | 05:39
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من المقرر أن يستضيف عالم "ديزني" معرضا للوحات التي رسمها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن.

وأعلنت حديقة "إيبكوت"، إحدى المتنزهات الترفيهية في منتجع "ديزني" في أورلاندو في ولاية فلوريدا أنها ستستضيف قريبا معرضا خاصا لأعمال بوش الفنية.
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والمعرض الذي يحمل عنوان "صور الشجاعة: تحية قائد لمحاربي أميركا"، سيضم أكثر من 60 لوحة لبوش "لأعضاء الخدمة العسكرية والمحاربين القدامى الذين خدموا أمتنا بشرف منذ 11 أيلول، والذين تعرف عليهم الرئيس شخصيا منذ ترك منصبه".

والمعرض الذي سيقام داخل جناح المغامرات الأميركي التابع لـ"إيبكوت" سيبدأ في 9 حزيران ويستمر لمدة عام. (روسيا اليوم)
 
 
 

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