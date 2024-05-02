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عربي-دولي

ماذا سيحدث لأميركا إذا اندلعت حرب عالمية؟

Lebanon 24
02-05-2024 | 05:50
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قال العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، الذي عمل سابقا كمستشار في البنتاغون، إن فرص الولايات المتحدة في الانتصار إذا اندلعت حرب عالمية محتملة تبقى منخفضة للغاية.

وكتب عبر حسابه على منصّة "إكس": "يتم بذل قدر كبير من الجهد في واشنطن، لخلق الوهم بأننا لا نزال القوة العظمى التي كنا عليها في عام 1991. هناك غزو هائل للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون حدودنا، والتركيز تحول كثيرا عما قامت عليه هذه البلاد. وهذا يدمر بلدنا من الداخل. نحن منتشرون بشكل كبير للغاية، ولسنا مستعدين لخوض حرب عالمية كبرى".
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وشدد الخبير على أن "ما يجري في الولايات المتحدة، يعرضها للتلف والانهيار من الداخل". (روسيا اليوم)
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