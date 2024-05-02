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عربي-دولي

مسافر يُهاجم أفراد طاقم طائرة... إليكم ما جرى خلال الرحلة

Lebanon 24
02-05-2024 | 06:16
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اضطرت طائرة تابعة لشركة "إلعال" الإسرائيلية كانت متجهة إلى جورجيا للعودة إلى مطار بن غوريون، بعد أن هاجم أحد المسافرين أفراد الطاقم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الراكب الذي لم يكشف عن جنسيته تصرف بعنف مع طاقم أفراد الطائرة التي كانت متجهة إلى العاصمة الجورجية تبليسي، مشيرة إلى أنه تم توقيف الراكب بعد أن هبطت الطائرة في مطار بن غوريون.
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وقالت "إلعال": "هذا ليس حادثا أمنيا. تنظر الشركة إلى الحادث على محمل الجد وتتخذ كافة التدابير التي تتطلبها الإجراءات والقانون بالتنسيق مع سلطات التنفيذ ذات الصلة. ليس لدينا أي تسامح مع العنف". (روسيا اليوم)
 
 
 

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