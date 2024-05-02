"تقدّم إيجابي".. ما جديد مفاوضات "هدنة غزة"؟

أفاد مصري رفيع المستوى بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات الهدنة بقطاع غزة، وسط اتصالات مصرية مكثفة مع جميع الأطراف.



وتجرى القاهرة اتصالات مكثفة تستهدف الاتفاق على "هدنة" في قطاع غزة، يتم خلالها تنفيذ صفقة لـ"تبادل الأسرى"، مجددة التحذير من تداعيات تنفيذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح الفلسطينية.

Advertisement

وعقد مسؤولون مصريون على مستويات عدة لقاءات عدّها خبراء محاولة لحشد موقف دولي يدعم جهود حلحلة الصراع القائم في غزة.



كذلك، وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة، يوم الاثنين، بحسب ما أفاد مصدر مصري رفيع المستوى.



خريطة الطريق العربية



وكشف مصدر فلسطيني مسؤول لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الورقة التي تصيغها السداسية العربية تتضمن خريطة طريق من 4 مراحل وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية.



وأضاف المصدر في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن هذه المساعي تروم الوصول إلى اتفاق يتجاوز به الفلسطينيين اتفاق أوسلو، قبل الوصول إلى المرحلة النهائية.



وبحسب المصدر الفلسطيني، فإن خارطة الطريق تقوم على 4 مراحل هي:



- المرحلة الأولى تشمل إعادة حكم السلطة الفلسطينية في غزة ومنح الحكومة الفلسطينية إمكانية العمل وفرض القانون والنظام وإعادة إعمار القطاع. وتجرى القاهرة اتصالات مكثفة تستهدف الاتفاق على "هدنة" في قطاع غزة، يتم خلالها تنفيذ صفقة لـ"تبادل الأسرى"، مجددة التحذير من تداعيات تنفيذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح الفلسطينية.وعقد مسؤولون مصريون على مستويات عدة لقاءات عدّها خبراء محاولة لحشد موقف دولي يدعم جهود حلحلة الصراع القائم في غزة.كذلك، وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة، يوم الاثنين، بحسب ما أفاد مصدر مصري رفيع المستوى.وكشف مصدر فلسطيني مسؤول لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الورقة التي تصيغها السداسية العربية تتضمن خريطة طريق من 4 مراحل وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية.وأضاف المصدر في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن هذه المساعي تروم الوصول إلى اتفاق يتجاوز به الفلسطينيين اتفاق أوسلو، قبل الوصول إلى المرحلة النهائية.وبحسب المصدر الفلسطيني، فإن خارطة الطريق تقوم على 4 مراحل هي:- المرحلة الأولى تشمل إعادة حكم السلطة الفلسطينية في غزة ومنح الحكومة الفلسطينية إمكانية العمل وفرض القانون والنظام وإعادة إعمار القطاع.

- المرحلة الثانية تتضمن وضع خطة لإصلاح أجهزة السلطة الفلسطينية بما فيها إعادة هيكلة أجهزة الأمن ودمج مناطق "أ" التي تسيطر عليها السلطة مع مناطق "ب" التي تخضع للسلطة إداريا ولإسرائيل أمنيا.

- المرحلة الثالثة تشمل إطلاق مفاوضات بخصوص قضايا الوضع النهائي مثل القدس، والحدود واللاجئين والمياه.

- المرحلة الرابعة يتم فيها الإعلان عن استقلال فلسطين وبعدها التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.

وأكد المصدر الفلسطيني أن السعودية طلبت من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض تقديم ضمانات حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية، غير أنه لم يعط إجابة على الورقة العربية وأبدى اعتراضا على الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.



بدوره، شدد بلينكن، الإثنين، أن الولايات المتحدة والسعودية "قامتا بعمل مكثف معا خلال الشهر الماضي"، بشأن التطبيع بين إسرائيل والمملكة.



وأوضح خلال حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، أن "العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع مع إسرائيل، من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال".



جولة بلينكن



ويوم الأربعاء، زار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل لعقد اجتماعات مع القادة الإسرائيليين، وقد أبلغ القيادة الإسرائيلية أن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار في غزة.



الزيارة هي السابعة التي يقوم بها بلينكن منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول الماضي. ويسعى بلينكن للدفع من أجل هدنة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة مقابل وقف القتال.



وأدى ما يقرب من 7 أشهر من القصف الإسرائيلي والهجمات البرية في غزة إلى استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة المحليين، وتسبب في كارثة إنسانية. (سكاي نيوز عربية)