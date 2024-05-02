روسيا ترفض الاتهام الأميركي باستخدام أسلحة كيماوية باوكرانيا

نفى الكرملين، يوم الخميس، صحة اتهام الولايات المتحدة للقوات الروسية في أوكرانيا بانتهاك الحظر الدولي على الأسلحة الكيميائية.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن موسكو تمتثل لالتزاماتها بموجب المعاهدة التي تحظر الأسلحة الكيميائية.

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وفي وقت سابق من الأربعاء، اتهمت واشنطن بانتهاك المعاهدة من خلال نشر مادة الكلوروبكرين التي تسبب الاختناق ضد القوات الأوكرانية، واستخدام مواد أخرى خاصة بمكافحة الشغب "كأسلوب حرب" في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ روسيا لجأت أيضاً إلى مواد كيميائية مخصّصة أساساً لمكافحة الشغب (قنابل الغاز المسيل للدموع) واستخدمتها ضدّ القوات الأوكرانية "كأسلوب للحرب في أوكرانيا، وهو ما يشكّل أيضاً انتهاكاً للمعاهدة".



وكانت قد ردت روسيا أوائل أبريل على مزاعم أميركية وأوكرانية بأنها قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا بأنها معلومات مضللة.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها تتحقق من مزاعم بأن روسيا ربما استخدمت أسلحة كيماوية في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين إن الولايات المتحدة قلقة من أن تسعى روسيا للجوء إلى أسلحة كيماوية في أوكرانيا.

وردت السفارة الروسية في واشنطن بالقول إن متطرفين أوكرانيين يستعدون لترويج مسألة استخدام أسلحة كيماوية وإن المتحدث باسم وزارة الخارجية برايس ينشر معلومات مضللة.

وذكرت السفارة في بيان: "ندعو واشنطن للكف عن نشر المعلومات المضللة". (سكاي نيوز)