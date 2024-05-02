Advertisement

عربي-دولي

رصد وميض ساطع مجهول المصدر في أجواء أوكرانيا

Lebanon 24
02-05-2024 | 06:35
A-
A+
Doc-P-1194580-638502540915950847.jpg
Doc-P-1194580-638502540915950847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شوهد وميض ساطع فوق عدة مناطق في أوكرانيا، دون سماع أصوات مدوية في المكان، واستغرق الوميض ثوان معدودة.

وأشارت قناة TSN التلفزيونية الأوكرانية إلى أن الوميض سُجل في منطقتي دنيبروبيتروفسك وخاركوف.

واستبعدت وسائل الإعلام أن يكون للوميض علاقة بالعمليات الحربية الجارية في شرق أوكرانيا.
Advertisement

وتم افتراض أن تلك الظاهرة لها علاقة بنيزك أو "جسم كوني آخر" دخل طبقات كثيفة من الغلاف الجوي للأرض. (روسيا اليوم)
 
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:15 | 2024-05-02
12:04 | 2024-05-02
11:59 | 2024-05-02
11:47 | 2024-05-02
11:33 | 2024-05-02
11:30 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24