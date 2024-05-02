هل سيكون زيلينسكي رئيسا شرعيا بعد 21 أيار؟

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قال رئيس حركة "أوكرانيا أخرى" والزعيم السابق لحزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة" فيكتور مدفيدتشوك، إن فلاديمير زيلينسكي، وفقا للدستور، لن يكون رئيساً شرعياً لأوكرانيا بعد 21 أيار.وقال مدفيدتشوك في مقابلة مع وكالة "تاس"، بمناسبة الذكرى العاشرة لمأساة مقر النقابات العمالية في أوديسا: "بحسب الدستور الأوكراني، بعد 21 أيار لن يستطيع زيلينسكي أداء مهامه كرئيس، لكن، منذ متى وهو ينفذ القانون؟". وفقاً لمدفيدتشوك، الغرب "يدعم زيلينسكي على وجه التحديد لأنه خبيث خارج عن القانون، دمر البلاد باسم طموحاته المؤلمة وألقى بالشعب الأوكراني في أتون الحرب"، وتابع مدفيدتشوك: "لقد أصبح مئات الآلاف من الأوكرانيين ضحايا، وفقد الملايين مساكنهم ووظائفهم وراحتهم في بيوتهم، المشكلة لا تكمن فقط في أن زيلينسكي سيصبح رئيساً غير شرعي اعتباراً من 21 أيار".وفي السياق، قال البرلماني الأوكراني السابق إيغور موسيشوك في حديث عبر "يوتيوب" إن الدول الغربية ستثير قريبا مسألة شرعية فلاديمير زيلينسكي كرئيس لأوكرانيا.وأضاف في حديثه: "لقد انتهت شرعية زيلينسكي صدقوني، وستكون هذه القضية ذات أهمية كبيرة لدى الغرب قريبا جدا وستُطرح مسألة شرعية زيلينسكي في الساحة الغربية".وكما أشار النائب السابق إلى أنه تواصل مع مسؤولين من ألمانيا والنمسا، هم حسب قوله قلقون للغاية بشأن مسألة وضع زيلينسكي الرسمي.وأضاف موسيشوك أن هذه المشكلة ستثار قريبا جدا لدى الصحافة الغربية وعلى المستوى الدبلوماسي.بدوره، اعترف سفير أوكرانيا السابق لدى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو، بأن شركاء كييف الغربيين يشعرون بالقلق أيضا بسبب قرب انتهاء ولاية زيلينسكي الرئاسية.وفي الوقت نفسه، يعتقد العديد من المحللين والباحثين السياسيين في أوكرانيا والغرب أن زيلينسكي غير متحمس لإجراء الانتخابات خوفا من فقدانه للسلطة.إلى ذلك كانت صحيفة "زيركالو نديلي" الأوكرانية قد أوردت في وقت سابق أن مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي يفكر في إرسال طلب للمحكمة الدستورية للاستفسار عن شرعية استمراريته في منصبه بعد 20 أيار المقبل، وهو موعد انتهاء ولايته.وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب الرئيس الأوكراني سيذهب إلى المحكمة الدستورية للحصول على توضيحات بشأن شرعية استمراره بعد انتهاء ولايته، وإمكانية إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية المفروضة على وقع الحرب مع روسيا.لكن مكتب زيلينسكي لم يتخذ قراره النهائي بالتوجه للمحكمة الدستورية، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن الرئيس ليس واثقًا من الحصول على قرار استشاري سريع.وفي تشرين الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الظروف ليست ملائمة لإجراء الانتخابات. (العربية)