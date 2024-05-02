معضلة الصفقة أو العملية العسكرية.. ماذا ينتظر رفح؟

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باتت مدينة رفح جنوب قطاع غزة محط اهتمام العالم بعد تصاعد الضغوط العسكرية والسياسية والتي وضعت المدينة على المحك، ليصبح استقرار المنطقة في الوقت الحالي مرهونا إلى حد كبير بمصير المدينة.وبحسب ما نشر موقع "واينت" الإسرائيلي فإن وضع المدينة معقد إلى حد كبير، فالجيش الإسرائيلي يُطلق تحذيرًا بضرورة اتخاذ قرار سريع بشأن صفقة محتملة مع حماس، تتضمن تبادل الأسرى، أو بدء عملية عسكرية في رفح خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وهو قرار حاسم سيكون له تأثير كبير على مستقبل المنطقة.ويثير الاستعداد للعملية العسكرية قلقًا دوليًا وإقليميًا، فالأمم المتحدة والدول العربية تعبر عن قلقها إزاء تصاعد الوضع، في حين يبقى الحلم بالسلام معلقًا بخيوطه.رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر من جانبه الجيش بالتحضير للعملية قبل ثلاثة أشهر، ومع استمرار التحضيرات، يبدو أن لحظة الحقيقة قد حانت، ومع ذلك، يبقى السؤال حول ما إذا كانت الظروف مواتية للتصعيد العسكري أم للحل السلمي.أما على الصعيد الإنساني فهناك أكثر من مليون فلسطيني في مساحة صغيرة من رفح، ما يجعل العملية العسكرية خيارًا معقدًا يثير مخاوف إنسانية، ويعبر السكان عن قلقهم إزاء تصاعد التوترات وما قد يعقب ذلك من تداعيات إنسانية واقتصادية.