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عربي-دولي
حادثة مُؤلمة في بلدٍ عربيّ... أم فقدت أطفالها الثلاثة في حريق داخل المنزل
Lebanon 24
02-05-2024
|
08:08
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شهدت عزبة جعفر التابعة لمدينة منية النصر في محافظة الدقهلية، شمال مصر، حادثاً مؤسفاً حيث فقدت أم أطفالها الثلاثة دفعة واحدة في انفجار أسطوانة غاز.
كما نتج عن الانفجار إصابة الأم بحروق بكامل الجسم من الدرجة الأولى.
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وتم نقل جثامين الأطفال الثلاثة لمستشفى منية النصر، ونقل الأم إلى المستشفى الدولي - قسم الحروق لتلقي العلاج. (العربية)
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