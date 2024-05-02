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عربي-دولي

إذا اخترقت روسيا "خطوط الجبهة".. هذا ما سيقوم به ماكرون

Lebanon 24
02-05-2024 | 08:36
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا معتبرا في مقابلة نشرتها "ذي إيكونوميست" الخميس أنه ينبغي "طرح هذه القضية" في حال اخترقت موسكو "خطوط الجبهة" وفي حال طلبت كييف ذلك.
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وقال ماكرون للمجلة البريطانية "في حال اخترق الروس خطوط الجبهة وفي حال ورود طلب أوكراني بهذا الخصوص وهو أمر لم يحصل بعد، يجب أن نطرح هذه القضية بشكل مشروع".

وأضاف "أن استبعاد ذلك من الآن يعني أننا لم نستخلص العبر من السنتين الماضيتين" عندما استبعدت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البداية إرسال دبابات وطائرات إلى أوكرانيا بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا شباط 2022 قبل أن تغير رأيها على ما أفاد. (سكاي نيوز عربية) 


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