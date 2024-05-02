بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار.. اتصال هاتفي بين هنية ووزير المخابرات المصرية

أجرى رئيس حركة "حماس" إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وأفادت "حماس" في بيان بأن هنية ثمن خلال الاتصال الدور الذي تقوم به مصر، مؤكدا "الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار".وأشار هنية إلى "قدوم وفد الحركة للمفاوضات لمصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان".وأفادت تقارير إعلامية مصرية بإحراز "تقدم إيجابي" في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق على هدنة في قطاع غزة وسط اتصالات مكثفة تجريها القاهرة مع كل الأطراف. (روسيا اليوم)