للمرة الثانية خلال شهر.. تعطل العديد من رحلات الطيران في مطار دبي

أعلنت سلطات مطار دبي الدولي إلغاء وتحويل العديد من الرحلات في دبي، اليوم الخميس، جراء هطول أمطار غزيرة على الإمارات للمرة الثانية خلال شهر.

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وقال متحدث باسم هيئة مطار دبي، إن "خمس رحلات قادمة تم تحويلها خلال الليل، وتم إلغاء تسع رحلات قادمة وأربع مغادرة".من جهتها قالت شركة "طيران الإمارات" إنه "بسبب الحالة الجوية تم تقليص حركة الطيران في مطار دبي اليوم الخميس 2 أيار".وأضافت الشركة على موقعها الإلكتروني أنه "قد يكون هناك تأخير في رحلات المغادرة أو الوصول عبر مطار دبي يوم 2 أيار بسبب إعادة جدولة الرحلات".وتابعت: "نعتذر عن الإزعاج، وسيتم استيعاب العملاء المتأثرين على رحلات أخرى، ويتعين على العملاء الراغبين في إعادة الحجز التواصل مع وكيل سفرهم أو أقرب مكتب لطيران الإمارات حيث سيتم إلغاء كل رسوم إعادة الحجز".وفي نيسان المنصرم، أدت عواصف رعدية إلى هطول أغزر أمطار يتم تسجيلها بالإمارات في غضون ساعات، وأغرقت قطاعات كبيرة من الطرق السريعة، ومطار دبي الدولي، ومركز شركة طيران الإمارات للمسافات الطويلة. (روسيا اليوم)