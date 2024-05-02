أثناء إحتفال... شاحنة مثلجات صدمت عشرات الأطفال!

اصطدمت شاحنة مثلجات بـ29 طفلا أثناء إحيائهم احتفالا في الهواء الطلق في قرغيزستان.



وترك السائق شاحنته فوق تلة دون شد الفرامل، فانطلقت باتجاه تجمع الأطفال بسرعة كبيرة.



وأصيب خلال الحادث 29 شخصا، نُقل 18 منهم إلى المستشفى، بينما هناك 7 في العناية المركزة. (روسيا اليوم)

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