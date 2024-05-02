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عربي-دولي

أسلحة ثقيلة.. ما هي الصواريخ التي استخدمتها إيران في هجومها على إسرائيل؟

Lebanon 24
02-05-2024 | 09:45
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أفاد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء علي بلالي، خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن" CNN الأميركية، بأنّ طهران استخدمت صواريخ "غدر" و"عماد" و"خيبر" في هجومها الأخير على إسرائيل.

وأشار الجنرال الإيراني إلى أن دقة القذائف تبلغ أقل من 5 أمتار، ومدى الصواريخ "غدر" و"عماد" تصل إلى أكثر من 1600 كيلومتر، كما أنهما قادرين على حمل رؤوس حربية تزن 450-500 كلغ. وبالنسبة لصاروخ "خيبر" فتصل قدرته على حمل الرؤوس الحربية إلى حوالي 320 كلغ.
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ونوّهت القناة الأميركية إلى أنّ الولايات المتّحدة تعتبر ترسانة الصواريخ الإيرانية هي الأكبر في الشرق الأوسط. ومن جهتها تؤكد طهران على أنّ برنامجها الصاروخي هو دفاعي بحت.

وقال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: "هناك إنجازات لم يعلن عنها بعد، نحن مستقلون من حيث الحفاظ على دفاعاتنا. وقد أحرزنا تقدماً جيداً في هذا المجال وسنواصل تطويره".
 
ووفقا للجنرال بلالي استخدمت بلاده طائرة مسيرة من طراز "شاهد - 136" في الهجوم الأخير على إسرائيل. (العربية) 
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