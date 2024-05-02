مؤسس تويتر يدعم المظاهرات بجامعة كولومبيا

أعرب المؤسس المشارك لموقع تويتر جاك دورسي عن دعمه للمتظاهرين الداعمين لفلسطين في جامعة كولومبيا.

وشارك دورسي عدة رسائل على منصة "إكس" تنتقد رد فعل سلطات إنفاذ القانون الأميركية تجاه العشرات من المحتجين بعد طردهم من مبنى الجامعة بالقوة.

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كما شارك دورسي، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر في عام 2021، منشور للمذيع كايل كولينسكي الذي قارن المتظاهرين في كولومبيا بالمتظاهرين الذين احتشدوا ضد حربي العراق وفيتنام.





وجاء في منشور كولينسكي: "اليوم يدرك أي شخص لديه عقل فعال أنه كان صحيحا بنسبة 100٪ وأن الحكمة التقليدية كانت خاطئة تماما"، مضيفا أن "حقيقة أن الناس لا يرون هذا هو بالضبط ما يحدث الآن هو أمر مذهل".

وعلق دورسي على المنشور بالقول: "نعم".

كما علق على مقطع فيديو تم نشره على "إكس" يظهر الآلات الثقيلة التي نشرتها شرطة نيويورك لطرد المتظاهرين. (سكاي نيوز)