بلينكن: هناك طريقة أخرى للقضاء على حماس بدلا من إجتياح رفح

قلل وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن من أهمية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عملية عسكرية مرتقبة في رفح، معتبرا أن هناك طريقة أخرى للقضاء على عناصر حماس هناك.



وقال بلينكن لقناة "NBC" الأميركية، إن "المقترح الحالي يثبت أن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى صفقة تبادل". (روسيا اليوم)

Advertisement