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عربي-دولي

الحرب في السودان تتعقد أكثر.. اختطاف فتيات مقابل فدية وانتهاكات بالجملة

Lebanon 24
02-05-2024 | 11:04
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اتهمت لجان مقاومة الحصاحيصا بولاية الجزيرة وسط السودان، قوات الدعم السريع باختطاف فتيات والمطالبة بفدية لإطلاق سراحهن، على حد قولها.

وقالت اللجان إن قوات الدعم السريع "اختطفت فتيات وطلبت مبلغ 300 ألف جنيه سوداني (215 دولار أمريكي) كفدية لإطلاق سراح كل واحدة منهن".
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وأضافت أن 5 مواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة، جراء "هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية الحماداب".

وقالت لجان مقاومة الحصاحيصا بولاية الجزيرة إن "قوات الدعم السريع مارست كل أشكال الانتهاكات من ضرب للمواطنين بالسياط والعصي"، حسب قولها.

من ناحية أخرى، قال والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، في بيان، إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وافق على توصية حكومة الولاية بإعلان حالة الطوارئ بالولاية والتعامل مع الوجود الأجنبي.

وأوضح والي ولاية الخرطوم أن الأيام القادمة ستشهد صدور مراسيم ولائية لتطبيق حالة الطوارئ، معلنًا موافقة البرهان على توصية الولاية بالتعامل مع الوجود الأجنبي الذي قال إنه أصبح يشكل تهديدًا للأمن القومي وإن "بعض الأجانب يشاركون في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع".

وأكد والي ولاية الخرطوم أنهم سيعملون بالتعاون مع وزارة الداخلية ومعتمدية اللاجئين للتعامل مع ملف الأجانب.(الجزيرة)
المصدر: الجزيرة
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