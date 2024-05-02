الحوثي: ديون إسرائيل بلغت مستوى غير مسبوق

قال قائد حركة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي إن "ديون العدو الإسرائيلي وصلت إلى مستوى غير مسبوق والأسعار ارتفعت بفعل صمود غزة وجبهات المساندة".

وأوضح الحوثي في كلمة له أن "إجمالي الضرر في القطاع الزراعي بلغ 70% وفق إعلام العدو و40% من المزارعين فقدوا أعمالهم، وهناك ركود كامل لقطاع العقارات، والخسائر تقدر بأكثر من 20 مليار دولار".

كما أكد أن "العمليات ضد السفن نفذت بعدد 606 صاروخ باليستي، ومجنح وطائرة مسيرة منذ بداية عملية إسناد عملية طوفان الأقصى، وقصف أهداف العدو في فلسطين المحتلة نفذ بعدد 111 ما بين صاروخ باليستي ومجنح وطائرة مسيرة".

وأضاف "هناك انزعاج وقلق شديد لدى الأعداء من العمليات التي امتدت إلى المحيط الهندي الأميركي والبريطاني أو الإسرائيلي ربما لم يتوقعوا تنفيذ بلدنا عمليات بمداها البعيد إلى المحيط الهندي ولأهداف متحركة، كما يدرك الخبراء أن عملياتنا البحرية معقدة ومهمة وتستند بحمد الله إلى قدرات متطورة".

وتابع: "في أم الرشراش هناك تأثير واضح لعمليات الجبهة اليمنية المباشرة وعمليات البحر الأحمر.. نفذنا هذا الأسبوع بعون الله تعالى 8 عمليات في خليج عدن والبحر العربي، وصولا إلى المحيط الهندي، وجنوب فلسطين، والعمليات الثمان نفذت بـ 33 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة، واستهدفنا 6 سفن مرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأميركي والبريطاني".

وأردف: " 107 إجمالي عدد السفن المستهدفة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي، فيما تم إسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسلحة من نوع (MQ9) في أجواء صعدة وهي الثالثة خلال هذه الفترة".

وأكد الحوثي أن "إجمالي العمليات المنفذة منذ بداية معركة طوفان الأقصى بلغت 156 عملية في البحر وجنوبي فلسطين المحتلة".

( روسيا اليوم)