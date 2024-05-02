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بايدن: احتجاجات الكليات تضع الحق في التعبير على المحك

Lebanon 24
02-05-2024 | 11:47
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس إن تدمير الممتلكات العامة ليس من أشكال التظاهر الحر، مشددا على أن هناك حق في التظاهر ولكن ليس هناك حق في إثارة فوضى.

وفي كلمة بايدن بشأن الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات الأميركية للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة فال بايدن أننا "لسنا في مكان لا يستمع لصوت الشعب الأميركي وبلدنا يسود فيه حكم القانون.. احتجاجات الكليات تضع الحق في التعبير وسيادة القانون على المحك ويجب التمسك بكليهما".
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أضاف:" ما من مكان في أي حرم جامعي لخطاب الكراهية ومعاداة السامية.. ليس هناك في الولايات المتحدة مكان لمعادة السامية والإسلاموفوبيا والخطاب العنيف".
 
واستطرد:" يجب أن تجري الاحتجاجات دون عنف أو تدمير أو كراهية وفي إطار القانون، فالاحتجاجات لم تجبرني على إعادة النظر في سياساتي بالمنطقة".
 
وشدد على أنه "يجب نحترم مشاعر الناس ونحمي حقهم في التعبير عنها لكن يجب أن يتم ذلك دون عنف وكراهية"، مضيفًا:" للطلاب الحق في التعلم والتجول في الحرم الجامعي بأمان دون خوف من التعرض للهجوم". (الجزيرة)
 
المصدر: الجزيرة
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