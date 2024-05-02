Advertisement

عربي-دولي

بشكلٍ نهائيّ.. تركيا توقف العلاقات التجارية مع إسرائيل والأخيرة تردّ

Lebanon 24
02-05-2024 | 11:59
A-
A+
Doc-P-1194709-638502736691161212.jpg
Doc-P-1194709-638502736691161212.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام تركية أن أنقرة أوقفت جميع الصّادرات والواردات من وإلى إسرائيل اعتبارًا من اليوم.
 
وبردٍ على هذا القرار قال وزير الخارجية الإسرائيلي أن "إسرائيل ستجد بدائل تجارية جديدة"، مشيرا إلى أن "الرئيس التركي يخرق الاتفاقيات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية".
Advertisement
 
أضاف:" وجهت بالتعامل الفوري مع كافة الأطراف المعنية بالحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا".
 
وفي وقت سابق، ذكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا قررت الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.(الجزيرة)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:35 | 2024-05-02
15:14 | 2024-05-02
15:10 | 2024-05-02
14:50 | 2024-05-02
14:35 | 2024-05-02
14:10 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24