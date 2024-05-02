بشكلٍ نهائيّ.. تركيا توقف العلاقات التجارية مع إسرائيل والأخيرة تردّ

أفادت وسائل إعلام تركية أن أنقرة أوقفت جميع الصّادرات والواردات من وإلى إسرائيل اعتبارًا من اليوم.

وبردٍ على هذا القرار قال وزير الخارجية الإسرائيلي أن "إسرائيل ستجد بدائل تجارية جديدة"، مشيرا إلى أن "الرئيس التركي يخرق الاتفاقيات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية".

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أضاف:" وجهت بالتعامل الفوري مع كافة الأطراف المعنية بالحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا".

وفي وقت سابق، ذكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا قررت الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.(الجزيرة)