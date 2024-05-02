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عربي-دولي
مدينة أميركية ثانية تسحب استثماراتها من إسرائيل
Lebanon 24
02-05-2024
|
12:04
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صوّت مجلس مدينة ريتشموند في ولاية كاليفورنيا على سحب الاستثمارات من الشركات التي تعمل في إسرائيل بأغلبية 5 مقابل 1، لتصبح ثاني مدينة أميركية تسحب استثماراتها بعد هايوارد.
وفي السياق، قالت عضو مجلس مدينة ريتشموند، سهيلة بانا، التي شاركت في صياغة القرار: "هناك شيء واحد يمكننا القيام به بنشاط، وهو سحب الاستثمارات".
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واشارت الى انه "بفضل الحركة الطلابية، لفت انتباهنا إلى الأمر مرة أخرى. لقد كان هذا هو الوقت المناسب".
ونقلت شبكة "اي بي سي نيوز" عن بانا إن ريتشموند لديها مجموعة تبلغ حوالي 600 مليون دولار للاستثمار. لكن من المرجح أن يتم استثمار نسبة صغيرة فقط، حوالي 7%، في محافظ استثمارية تضم شركات ستتخارج المدينة منها، من الأمثلة الواضحة على ذلك مقاولو الدفاع ومصنعو الأسلحة مثل شركة لوكهيد مارتن، لكن شركات مثل Microsoft وAirbnb مدرجة أيضا في القائمة".
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