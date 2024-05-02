Advertisement

عربي-دولي

في دولة عربية.. توقيف 3 مشتبه فيهم بقتل شخص بمنزله وسرقته

Lebanon 24
02-05-2024 | 12:35
A-
A+
Doc-P-1194718-638502753877429049.jpg
Doc-P-1194718-638502753877429049.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تمكنت المصالح الأمنية بولاية الوادي جنوب شرق الجزائر، من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم في قضية وفاة مشكوك فيها لأحد الأشخاص داخل مسكنه بأحد أحياء المدينة.

 وأعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي، عن تفاصيل وفاة مشكوك فيها لأحد الأشخاص داخل مسكن بأحد أحياء بلدية الوادي.

 وأوضحت في بيان أنه "في صباح يوم2024/04/30 تلقت مصالح الضبطية القضائية بأمن ولاية الوادي، بلاغا عن وفاة مشكوك فيها لأحد الأشخاص داخل مسكن بحي السعادة بلدية الوادي".

 وأضاف البيان: "على الفور تم إخطار وكيل الجمهورية بالواقعة وانتقل رفقة مصالح الأمن والطبيب الشرعي إلى ذلك المسكن، وتبين من المعاينات الأولية وجود جثة لشخص بالغ من جنس ذكر كان مكبل الرجلين واحدى اليدين، وعليه أمر وكيل الجمهورية بتشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة وفتح تحقيق ابتدائي معمق في الوقائع".

 هذا وتم "تحديد هوية ثلاثة مشتبه فيهم، وتم توقيف اثنين منهم بولاية سوق أهراس ومشتبه فيه بولاية ورقلة، كما تم استرجاع مركبة تم سرقتها من الضحية بعد التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية ونيابات الجمهورية".

 وأكد البيان أنه "سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة فور انتهاء التحقيق الابتدائي".

( روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:35 | 2024-05-02
15:14 | 2024-05-02
15:10 | 2024-05-02
14:50 | 2024-05-02
14:35 | 2024-05-02
14:10 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24