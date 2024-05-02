لحسم "النقاط الخلافية".. القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع حماس والاحتلال

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قالت وسائل إعلام مصرية، إن جهاز المخابرات يكثف اتصالاته مع حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي لحسم "نقاط خلافية" في مقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى، إن "الوفد الأمني المصري أجرى اتصالاته مع قادة حركة حماس ونظرائه الإسرائيليين للوصول إلى توافق حول بعض النقاط الخلافية"، دون أن يذكرها.وأوضح أن "رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، أجرى اتصالا هاتفيا برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية".وفي وقت سابق الخميس، أعلن هنية في بيان أن وفدا من حركته سيزور مصر "في أقرب وقت"، لاستكمال المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع رئيس المخابرات المصرية.