جامعة مينيسوتا تتوصل لاتفاق مع مؤيدي فلسطين لإنهاء اعتصامهم

أعلنت جامعة مينيسوتا الأميركية، الخميس، توصلها إلى اتفاق مبدئي مع المتظاهرين المؤيدين لفلسطين لإنهاء مخيمهم الاحتجاجي ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية أن الجامعة توصلت إلى اتفاق مع المحتجين لإنهاء المخيم، بعد عدة اجتماعات مع جمعيات طلابية تمثل وجهات نظر مختلفة بشأن الصراع في فلسطين.

الجامعة أوضحت في بيان، أن الاتفاق يتضمن "إعادة فتح المباني المغلقة وعدم تنظيم الطلاب أي مضايقات أثناء فترة الامتحانات النهائية".

الرئيس المؤقت للجامعة جيف إيتينجر، عبر عن تقديره لرغبة قادة المحتجين في حوار ومفاوضات "صعبة وصحية" أجريت معهم، وفق البيان.

وشمل الاتفاق عدة نقاط أهمها عقد لقاء مع مجلس أوصياء الجامعة في 10 أيار الجاري لمناقشة سحب الاستثمارات مع شركات داعمة لإسرائيل، وإمكانية الوصول إلى المعلومات المتاحة للجمهور بشأن نفقات الجامعة.

كما تضمن الاتفاق العفو عن التهم الجنائية التي وجهتها الشرطة إلى المحتجين، وعدم اتخاذ إجراءات تأديبية جامعية ضد الطلاب أو الموظفين الذين شاركوا في المخيم.

يأتي هذا التطور بينما تشهد احتجاجات طلابية أخرى موجة قمع وفض للمخيمات في عدد من الجامعات الأميركية.

( روسيا اليوم)