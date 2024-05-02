بالفيديو.. روسيا تضرب أنظمة دفاع ألمانية في أوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، القوات الجوية الروسية ضربت منصة إطلاق لنظام الدفاع الجوي الألماني "آي آر آي إس – تي" في منطقة أوستروفرخوفكا.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أنه "أصابت القوات الجوية الروسية قاذفة صاروخية لنظام الدفاع الجوي "آي آر آي إس – تي" في… pic.twitter.com/XUqLumFO1N
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 2, 2024
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، القوات الجوية الروسية ضربت منصة إطلاق لنظام الدفاع الجوي الألماني "آي آر آي إس – تي" في منطقة أوستروفرخوفكا.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أنه "أصابت القوات الجوية الروسية قاذفة صاروخية لنظام الدفاع الجوي "آي آر آي إس – تي" في… pic.twitter.com/XUqLumFO1N