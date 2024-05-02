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بالفيديو.. روسيا تضرب أنظمة دفاع ألمانية في أوكرانيا

Lebanon 24
02-05-2024 | 13:22
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الروسية ضربت منصة إطلاق لنظام الدفاع الجوي الألماني "آي آر آي إس – تي" في منطقة أوستروفرخوفكا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أنه "أصابت القوات الجوية الروسية قاذفة صاروخية لنظام الدفاع الجوي "آي آر آي إس – تي" في منطقة أوستروفرخوفكا".
 
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وقامت ألمانيا بنقل أول أنظمة الدفاع الجوي "آي آر آي إس – تي" الأربعة الموعودة إلى أوكرانيا في تشرين الأول 2022. (سبوتنيك)
المصدر: سبوتنيك
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