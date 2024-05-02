الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء الكوادر الطبية بغزة إلى 496

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن جريمة استشهاد الطبيب عدنان البرش في السجون الإسرائيلية رفعت حصيلة شهداء القطاع الصحي في غزة منذ السابع من تشرين الأول إلى 496 شهيدا.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي يوم الخميس أن حصيلة جرحى القطاع الصحي بلغت 1500 فيما ارتفع عدد الأسرى إلى 309.

وأشارت الوزارة إلى أن قتل الطبيب البرش لن يكون الجريمة الأخيرة في ظل تكتيم كامل لحالة الأسرى في السجون، خصوصا من اعتقلوا من قطاع غزة.

وطالبت الوزارة في بيانها "المجتمع الدولي والمنظمات الصحية والحقوقية بالتدخل وحماية الأسرى في السجون من التعذيب والإرهاب والقتل".

( روسيا اليوم)