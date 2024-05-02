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عربي-دولي

لأول مرة.. "المقاومة الإسلامية بالبحرين" تعلن استهداف موقع في "إسرائيل"

Lebanon 24
02-05-2024 | 14:04
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كشف تنظيم "المقاومة الإسلامية في البحرين - سرايا الأشتر"، الخميس، عن استهدافه موقعا في دولة الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة منذ اندلاع العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

وقال التنظيم في بيان، إنه استهدف "مقر شركة النقل البري الإسرائيلية تراك نت (Trucknet) في مدينة أم الرشراش (إيلات) في فلسطين المحتلة يوم الثلاثاء 27 نيسان الماضي".
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يشار إلى أن الشركة الإسرائيلية المستهدفة، نشرت في وقت سابق مقاطع مصورة تظهر شاحناتها التي تعبر عبر الدول العربية بما في ذلك السعودية والأردن، بهدف تحميل البضائع إلى دولة الاحتلال بعد تصاعد عمليات جماعة أنصار الله "الحوثيين" في البحر الأحمر. (عربي21)
 
المصدر: عربي21
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