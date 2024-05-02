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مظاهرات متواصلة ينظمها "الحريديم" ضد التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
02-05-2024 | 14:35
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أغلق العشرات من المتظاهرين "الحريديم" اليوم الخميس شارع رقم 4 قرب بني براك في تل أبيب احتجاجا على قانون التجنيد الذي يشملهم في إسرائيل.

 وأظهر مقطع فيديو حشدا من المتظاهرين المحتجين على قانون التجنيد، ومحاولة عناصر الشرطة فضّ الاحتجاجات.

 وتجري المظاهرات على خلفية مناقشة وثيقة قانون التجنيد في المحكمة العليا، المقرر إجراؤها في 2 يونيو.

وتعتبر مسألة التجنيد الإجباري موضوعا ساخنا حيث يتمتع اليهود المتشددون منذ فترة طويلة بإعفاءات من الخدمة العسكرية، ويحتجون أو يرفضون أوامر التجنيد ويسعون إلى تكريس الإعفاء في القانون.

 ويرى الكثيرون من "الحريديم" أن الخدمة العسكرية والاندماج الأوسع يشكلان تهديدا لهويتهم الدينية.

  ( روسيا اليوم)

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