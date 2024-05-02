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مصر.. الهيئة الوطنية للإعلام تكشف تفاصيل سقوط أحد موظفيها من الطابق الـ 27

Lebanon 24
02-05-2024 | 16:15
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قال مصدر مسؤول بالرعاية الطبية في الهيئة الوطنية للإعلام بمصر إن أحد الموظفين بالهيئة سقط صباح الخميس من الطابق الـ27 نتيجة اختلال توازنه.

 وأضاف المصدر أنه تم على الفور استدعاء طوارئ الرعاية الطبية بالمبنى ودخلت سيارة الإسعاف لمكان سقوط الموظف وتم إجراء الإسعافات الأولية له ونقله إلى أحد المستشفيات وهو موجود بالعناية المركزة يتلقى العلاج.

 وأوضح أن ما يتداول من تكهنات حول سبب سقوط الموظف هو أمر غير صحيح ويتسبب في ضرر نفسي له ولأسرته.

 وطالب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم التكهن بمعلومات استباقية غير دقيقة لا يمكن وصفها إلا أنها متربصة ومغرضة وترك الأمر للجهات الطبية التي ستصدر تقريرها الطبي بشأن هذا الأمر.

 وأشار المصدر في السياق إلى أن الموظف لم يكن موجودا اليوم بالرعاية الطبية وأن ما حدث كان بعد وصوله للعمل مباشرة.

 وأكد أيضا أن الموظف ليس لديه أي مشكلة مع الرعاية الطبية بل على العكس يتلقى الرعاية الكاملة وأجرى عملية قلب مفتوح لتغيير الشرايين التاجية.

( روسيا اليوم)
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