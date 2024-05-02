20
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بسبب كوريا الشمالية.. البيت الأبيض يُهاجم روسيا
Lebanon 24
02-05-2024
|
16:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن البيت الأبيض أن روسيا تورّد شحنات نفط مكرّر إلى كوريا الشّمالية بمستويات تتجاوز الحدود المسموح بها من مجلس الأمن الدولي، في إشارة لإمكانية فرض عقوبات على المتورطين في ذلك.
وحددت الأمم المتحدة سقفا عالميا سنويا قدره 500 ألف برميل على المنتجات النفطية المكررة الموردة لكوريا الشمالية في إطار جهودها المستمرة منذ سنوات للحد من أنشطة بيونغ يانع في إطار برنامجها النووي.
Advertisement
وقال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض ، إن روسيا شحنت في شهر آذار وحده أكثر من 165 ألف برميل من النفط المكرر إلى كوريا الشمالية.
وأضاف أنه بالنظر لقرب الموانئ التجارية الروسية والكورية الشمالية، يمكن لروسيا أن تواصل هذه الشحنات إلى أجل غير مسمى.
جاء هذا الكشف غداة حل لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة ضد كوريا الشمالية بسبب برامجها للأسلحة النووية والصاروخية.
ورفعت إدارة بايدن السرية ونشرت معلومات استخباراتية تظهر أن روسيا أصبحت تعتمد بشكل متزايد على كوريا الشمالية - وكذلك إيران - للحصول على الأسلحة لحربها في أوكرانيا. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
02/05/2024 02:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمينا زيتون تكشف حقيقة نيلها مكافأة مادية في "ملكة جمال العالم"
Lebanon 24
ياسمينا زيتون تكشف حقيقة نيلها مكافأة مادية في "ملكة جمال العالم"
05:26 | 2024-05-02
02/05/2024 05:26:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو غضب في الدامور... ومطالبات بتحرّك فوريّ
Lebanon 24
بالفيديو غضب في الدامور... ومطالبات بتحرّك فوريّ
08:12 | 2024-05-02
02/05/2024 08:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حريقٌ كبير داخل مطعم في بعلبك
Lebanon 24
بالفيديو... حريقٌ كبير داخل مطعم في بعلبك
07:39 | 2024-05-02
02/05/2024 07:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن قضيّة "التيك توكر" الموقوف... ما جديد التحقيقات؟
Lebanon 24
آخر خبر عن قضيّة "التيك توكر" الموقوف... ما جديد التحقيقات؟
08:28 | 2024-05-02
02/05/2024 08:28:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:30 | 2024-05-02
جامعة ساينس بو تغلق فرعها في باريس بعد تظاهرات مؤيدة لغزة
18:00 | 2024-05-02
إصابة 8 جنود سوريين في غارة إسرائيلية على مشارف دمشق
17:35 | 2024-05-02
هذا ما يريده السنوار.. صفقة وقف الحرب تقف عند 3 مطالب محدّدة
17:12 | 2024-05-02
اليونيسكو تمنح جائزة حرية الصحافة للصحافيين الفلسطينيين في غزة
16:35 | 2024-05-02
تعيينات جديدة في جيش الاحتلال.. جدل واعتراضات
16:15 | 2024-05-02
مصر.. الهيئة الوطنية للإعلام تكشف تفاصيل سقوط أحد موظفيها من الطابق الـ 27
فيديو
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
03/05/2024 01:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
00:07 | 2024-04-30
03/05/2024 01:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
03/05/2024 01:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24