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عربي-دولي
اليونيسكو تمنح جائزة حرية الصحافة للصحافيين الفلسطينيين في غزة
Lebanon 24
02-05-2024
|
17:12
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منحت منظمة اليونيسكو الخميس جائزتها لحرية الصحافة إلى جميع الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يغطون الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال ماوريسيو فايبل رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين: "في مثل هذه الأوقات المظلمة واليائسة، نود أن نشارك رسالة تضامن واعتراف قوية مع الصحافيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية".
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وأضاف: "نحن كبشر ندين بشد~ة لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير".
وقالت أودري أزولاي المديرة العامة لليونيسكو إن "الجائزة تشيد بشجاعة الصحافيين الذين يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة".
ووفقاً للجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك، قُتل ما لا يقل عن 97 صحافياً منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول، منهم 92 فلسطينيا.
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