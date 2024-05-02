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إصابة 8 جنود سوريين في غارة إسرائيلية على مشارف دمشق

Lebanon 24
02-05-2024 | 18:00
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أصيب ثمانية جنود سوريين بجروح جراء غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف في محيط العاصمة دمشق.
كما أسفر الهجوم عن وقوع خسائر مادية بحسب مصدر عسكري سوري.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر العسكري: "حوالي الساعة 05 : 22 تاريخ 5/2 /2024 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في محيط دمشق وأسفر العدوان عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية."
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وقالت شبكة "السويداء 24" إن "هناك حركة كثيفة لسيارات الإسعاف باتجاه الموقع المستهدف شرقي طريق دمشق السويداء، وهو بناء مدرسة أمن الدولة". وتشير المعلومات إلى أن قصفاً إسرائيلياً طاله بثلاث صواريخ.
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