جامعة ساينس بو تغلق فرعها في باريس بعد تظاهرات مؤيدة لغزة

أعلنت جامعة ساينس بو الفرنسية العريقة أنها ستغلق فرعها الرئيسي في باريس الجمعة بعد احتلال طلاب محتجين مؤيدين للفلسطينيين مبان جديدة في حرم الجامعة.

وفي رسالة تلقاها موظفوها مساء الخميس، قال قسم الموارد البشرية في "معهد العلوم السياسية في باريس" إنّ المباني الواقعة في وسط العاصمة الفرنسية ستظل مغلقة غداً الجمعة 3 أيار. نطلب منكم مواصلة العمل من المنزل".

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ودعت "لجنة فلسطين" في سيانس بو إدارة الجامعة إلى إدانة واضحة لممارسات إسرائيل وإنهاء أيّ تعاون مع أيّ من المؤسسات والكيانات التي تتّهمها بالضلوع في القمع المنظّم للشعب الفلسطيني".

ومطلع الأسبوع ندّدت بهذه التحركات الاحتجاجية رئيسة السلطة المحلية للعاصمة الفرنسية فاليري بيكريس التي تنتمي إلى اليمين المتطرف، مستنكرة ما اعتبرته أقلية متطرّفة تدعو إلى الكراهية المعادية للسامية.



وكان قد رفض معهد العلوم السياسية بباريس مطالب للطلاب المحتجين بتشكيل مجموعة عمل لمراجعة علاقات المعهد معالجامعات الإسرائيلية، جان باسيريس القائم بأعمال مدير المعهد للصحفيين



وكان هذا أحد مطالب الطلاب الأسبوع الماضي لإلغاء احتجاجاتهم على الحرب في غزة.



وطالب كثيرون أيضا المعهد بقطع كل علاقاته مع إسرائيل، وقال باسيريس إنه يدرك أن رفض عقد مجموعة العمل هذه قد يثير غضب بعض المتظاهرين.