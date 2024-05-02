الجيش الأميركي يسقط 3 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الجيش الأميركي نجح في إسقاط ثلاث طائرات مسيرة في المناطق التي يسيطر عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن.

وذكر البنتاغون أنه في تمام الساعة 14:00 بتوقيت صنعاء، تم تدمير ثلاث مسيرات في المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن.

Advertisement

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن الطائرات المسيرة كانت تشكل تهديدًا على القوات الأميركية وقوات التحالف، بالإضافة إلى السفن التجارية في المنطقة.







يأتي هذا في إطار العمليات التي يشنها الحوثيون "دعما وإسنادا لغزة" في المسار البحري بين البحرين الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي. ويتهم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا جماعة الحوثي بتهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

من جهتها، تؤكد الجماعة أنها تستهدف فقط السفن المرتبطة بإسرائيل في إطار دعمها لقطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لحرب دموية وحصار للمدنيين تفرضه إسرائيل. (سكاي نيوز)