الكرة في ملعب حماس.. مسؤول أميركي يتحدث عن "الصّفقة المُنتظرة"

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حمّل مسؤول في الخارجية الأميركية حركة حماس مسؤولية "عدم وقف إطلاق النار في القطاع حتى الآن"، وأكد موقف واشنطن الساعي إلى تجنب توسيع الحرب بين إسرائيل وحزب الله.وجدد نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيثان تيك، معارضة واشنطن "دخول إسرائيل إلى رفح من دون خطة تضمن أمن المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم".وقال تيك إن "الكرة في ملعب حماس، وإسرائيل قدمت مقترحا سخيا جدا، وأبدت الكثير من المرونة في المحادثات"، مؤكدا أن "القتال يمكن أن يتوقف فورا إذا وافقت حماس على المقترح الإسرائيلي، وتعتنت حماس لا يعني سوى المزيد من سفك الدماء".وتحدث تيك عن جولة وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، الأخيرة إلى الشرق الأوسط وتركيزه على ملف المساعدات الإنسانية لسكان غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.وقال إن هذه الزيارة السابعة للمنطقة، وهي "هامة للغاية لأنها تدفع قدما بالجهود الإنسانية، بالتعاون مع الشركاء في المنظمات لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني"، حيث التقى في الرياض بشركاء عرب وأوروبيين لبحث هذا الموضوع.وأوضح أن بلينكن توجه بعد السعودية إلى الأردن حيث التقى بفلسطينيين خرجوا من غزة، وزار مستودعا للمساعدات الإنسانية المتوجهة إلى غزة، وبعد ذلك توجه إلى إسرائيل حيث أجرى محادثات مهمة حول إطلاق سراح الرهائن وتسهيل دخول المساعدات، وضرورة حماية المدنيين.ورفض تيك الحديث أو التكهن عما قد يحصل في رفح من هجوم إسرائيلي، مؤكدا أن موقف واشنطن واضح برفض أي "عملية واسعة من دون إجراءات عملية وملموسة وواقعية لضمان أمن المدنيين المتكدسين في رفح".وأشار إلى أن واشنطن لم "تر أي خطة" في هذا الشأن، إذ يمكن وجود "بدائل بعملية انتقائية أكثر باستهداف قياديي حماس، بدلا من غزو واسع النطاق".وكشف نائب المتحدث باسم الخارجية أن العمل في رصيف المساعدات غزة الذي يتولى بناؤه الجيش الأميركي "أصبح في منتصف الطريق"، واصفا إياه بـ"الرصيف المؤقت" الذي يهدف إلى إدخال جزء من المساعدات الإنسانية إلى غزة. (الحرة)