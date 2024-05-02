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عربي-دولي

بسبب اتهامات بانتهاكات ضد المدنيين.. بوركينا فاسو تستدعي القائم بأعمال السفارة الأميركية

Lebanon 24
02-05-2024 | 23:38
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أفادت وكالة أنباء بوركينا فاسو، بأن وزارة الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة الأميركية في واغادوغو، على خلفية نشر واشنطن ولندن بيانا يتهم الجيش بارتكاب مجازر ضد المدنيين.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو نقلا عن مصادر أن "وزارة الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة الأميركية إريك ويتاكر".
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وأضافت أن "الاستدعاء جاء بعد نشر بيان مشترك للولايات المتحدة والمملكة المتحدة يكرر الاتهامات التي وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش للجيش البوركيني بارتكاب مجازر بحق المدنيين".
وتابعت أنه تم "تسليم القائم بأعمال السفارة الأميركية مذكرة شفوية تتضمن رد حكومة بوركينا فاسو على البيان المشترك. كما تم إرسال مذكرة شفوية أخرى إلى المفوضية العليا للمملكة المتحدة في بوركينا فاسو، ومقرها في جمهورية غانا".
وأعربت بوركينا فاسو في المذكرات الشفوية عن "استغرابها من أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تفاعلتا على أساس تقرير يتضمن استنتاجات متسرعة".
كما جددت التأكيد على أن "تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش يفتقر إلى المصداقية من حيث منهجية التحقيق والبيانات المستخدمة للتوصل إلى استنتاجاته".
وأشارت الخارجية إلى أنها "فتحت تحقيقا في هذه المزاعم التي تتضمن تجاوزات لحقوق الإنسان".
وفي وقت سابق، علق المجلس الأعلى للاتصالات في بوركينا فاسو في 29 نيسان الماضي الوصول إلى عدة مواقع إخبارية تابعة لوسائل إعلام أجنبية في البلاد بسبب "نشرها معلومات مضللة لتشويه سمعة الجيش".
هذا واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجيش البوركيني في تقرير نشرته، في 25 نيسان الجاري بـ"إعدام 223 مدنيا على الأقل بينهم 56 طفلا، في قريتين في 25 شباط الماضي". (RT)

 
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