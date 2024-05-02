تايوان: 26 طائرة و5 سفن صينية "اجتازت الخط الأوسط"

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، الجمعة، أنّها رصدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 26 طائرة وخمس سفن صينية في محيط الجزيرة.

وقالت الوزارة في بيان إنّ 17 من هذه الطائرات "اجتازت الخط الأوسط ودخلت شمالي ووسط منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي (أديز) التايوانية".

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وكانت الوزارة أعلنت السبت أنّها رصدت تحليق 22 طائرة صينية في أقل من ثلاث ساعات في الأجواء المحيطة بتايوان.

وتأتي هذه الطلعات الجوية قبل أقلّ من شهر من تنصيب رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ تي في 20 أيار. وتعتبر بكين الرئيس الجديد انفصالياً خطراً.

ويمثّل الخط الأوسط حدوداً غير رسمية لكن يتم الالتزام بها إلى حدّ كبير وتمتدّ على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين. وحُدّد هذا الخط خلال الحرب الباردة في محاولة للفصل بين الجانبين المتخاصمين وتقليل مخاطر اندلاع اشتباكات.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها وتتوعد بالسيطرة عليها ولو بالقوة.



وتتزامن هذه الطلعات الجوية الصينية مع تدريبات عسكرية مشتركة سنوية تجريها الولايات المتحدة والفلبين في الأجزاء الشماليّة والغربيّة من الأرخبيل، قرب مواقع متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وتايوان.

وتشمل تدريبات "باليكاتان" محاكاة لاستعادة السيطرة على جزر محتلة في مناطقة تقع قبالة تايوان.

وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي رغم قرار قضائي دولي أكد أن لا أساس قانونيا للمطالبات الصينية.

ووقعت حوادث في الفترة الأخيرة بين سفن صينية وفيليبينية بعثت من جديد مخاوف من اندلاع نزاع أوسع نطاقا، واتهمت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بـ"تأجيج المواجهة العسكرية". (العربية)