بسبب طلب أميركي.. رئيس الوزراء الجورجي رفض زيارة واشنطن

Advertisement

رفض رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه زيارة الولايات المتحدة بسبب الشروط المطروحة عليه من واشنطن والتي طالبت بسحب مشروع قانون "التأثير الأجنبي" المثير للجدل من البرلمان مؤقتا.وأفادت الخارجية الجورجية في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "في هذا الصدد، نود أن نوضح أنه تمت دعوة رئيس وزراء جورجيا لزيارة واشنطن بشرط أن يتوقف البرلمان الجورجي قبل الزيارة مؤقتا عن مناقشة مشروع قانون "بشأن شفافية التأثير الأجنبي". لكن القيام بزيارة بشروط لا يتوافق مع روح الشراكة التي ينبغي أن تقوم على أساس الاحترام والثقة المتبادلين".جاء هذا الموقف على خلفية الانتقادات الأميركية والغربية عامة لقانون "التأثير الأجنبية"، الذي يطلق عليه أيضا قانون "العملاء الأجانب"، والذي يعتزم حزب "الحلم الجورجي" الحاكم اعتماده رغم الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الجورجية منذ الشهر الماضي.(روسيا اليوم)