سقطوا في ممر ضيّق.. مصرع 20 شخصًا جراء حادث حافلة في باكستان

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قُتل ما لا يقل عن 20 شخصا وأصيب حوالي 20 آخرين جراء سقوط حافلة ركاب في ممر ضيق في باكستان، حسبما أفادت قناة "غيو".وفقا للشرطة المحلية، كانت الحافلة متجهة من مدينة روالبندي إلى غيلغيت، ووقع الحادث حوالي الساعة 5:30 صباحا اليوم الجمعة.وأشارت الشرطة إلى أن الحادث وقع على بعد 20 كيلومترا من مدينة تشيلاس، ووفقا للبيانات الأولية، سقطت الحافلة في ممر ضيق بسبب السرعة.وقال نائب مفوض الشرطة في المنطقة فايز أحمد لغيونيوز إن حالة خمسة مصابين خطيرة.وأضاف: "تم الانتهاء من عمليات الإنقاذ في منطقة التحطم، وتم استخدام طائرات هليكوبتر تابعة للجيش خلال العمليات". (روسيا اليوم)