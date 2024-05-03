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عربي-دولي
أوستن: لا يوجد ما يشير إلى أن حماس تخطط لمهاجمة قوات أميركية
Lebanon 24
03-05-2024
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02:40
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قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إنه لا يرى أي مؤشر على أن حركة حماس تخطط لأي هجوم على قوات أميركية في غزة، لكنه أضاف أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العسكريين.
وقال لويد أوستن في مؤتمر صحفي "أنا لا أناقش المعلومات الاستخباراتية على المنصة. لكنني لا أرى أي مؤشرات حاليا على أن هناك نية فعلية للقيام بذلك".
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وأضاف "ومع ذلك... هذه منطقة قتال ويمكن أن تحدث عدة أمور، وستحدث عدة أمور"، وفقا لرويترز.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، يوم الخميس، إن الرصيف البحري الذي يقيمه الجيش الأميركي لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة سيبدأ العمل خلال أيام رغم الأحوال الجوية السيئة التي تعرقل الاستعدادات.
وكان مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" كشفوا، الخميس، أنه سيتم تشغيل الرصيف العائم الذي بناه الجيش الأميركي قبالة سواحل غزة في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع، ما لم يحدث تأخير بسبب الطقس.
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