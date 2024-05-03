في النيجر.. قوات روسية تقتحم قاعدة جوية أميركية

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قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأميركية لرويترز إن أفرادا من الجيش الروسي دخلوا قاعدة جوية في النيجر تستضيف قوات أميركية، في أعقاب قرار المجلس العسكري في النيجر طرد القوات الأميركية من البلاد.وقال المسؤول، إن القوات الروسية لا تختلط مع القوات الأميركية، وإنما تستخدم مكانا منفصلا في القاعدة الجوية 101 المجاورة لمطار ديوري حماني الدولي في العاصمة نيامي.ولم ترد سفارتا النيجر وروسيا في واشنطن بعد على طلب للتعليق.وتضع هذه الخطوة التي اتخذها الجيش الروسي الجنود الأميركيين والروس على مسافة قريبة للغاية من بعضهم البعض، كما تثير هذه الخطوة تساؤلات حول مصير المنشآت الأميركية في البلاد بعد الانسحاب. (الجزيرة)