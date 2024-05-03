غير معروفة.. رصد طائرة غريبة في الأجواء الأميركية (فيديو)

رصد أميركيون في أجواء قاعدة التجارب الجوية "أغلين" الواقعة في ولاية فلوريدا الأميركية طائرة غريبة وغير معروفة سابقا.

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وأشارت قناة Militarist telegram إلى أن تلك الطائرة لا تشبه أيّة منصة جوية طائرة معروفة في الولايات المتحدة، وأبعادها قابلة للمقارنة بطائرة النقل العسكرية الشهيرة C-130 التي يبلغ طولها حوالي ثلاثين مترا، ويزيد باع جناحها عن 40 مترا.