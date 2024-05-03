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عربي-دولي

غير معروفة.. رصد طائرة غريبة في الأجواء الأميركية (فيديو)

Lebanon 24
03-05-2024 | 03:10
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رصد أميركيون في أجواء قاعدة التجارب الجوية "أغلين" الواقعة في ولاية فلوريدا الأميركية طائرة غريبة وغير معروفة سابقا.
 
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رصد طائرة غريبة وغير مألوفة في الولايات المتحدة

وأشارت قناة Militarist telegram إلى أن تلك الطائرة لا تشبه أيّة منصة جوية طائرة معروفة في الولايات المتحدة، وأبعادها قابلة للمقارنة بطائرة النقل العسكرية الشهيرة C-130 التي يبلغ طولها حوالي ثلاثين مترا، ويزيد باع جناحها عن 40 مترا.
 

وبحسب القناة، فإن هذا التسريب يشبه إلى حد بعيد انطلاق حملة إعلامية أجريت أثناء اختبار طائرة F-117 الشبحية عام 2021.


المصدر: روسيا اليوم

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