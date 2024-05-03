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عربي-دولي
رئيس الوزراء الهنغاري يحذّر: أوروبا تلعب بالنار
Lebanon 24
03-05-2024
|
03:57
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علق رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان على حديث زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن "الحرب في أوروبا" بقوله إن أوروبا "تلعب بالنار".
جاء ذلك في حديث أوربان لراديو "Kossuth"، حيث قال إن محادثات زعماء الاتحاد الأوروبي تظهر نواياهم الحقيقية.
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وأشار أوربان إلى التصريح الأخير للمفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن "امتداد الحرب لأوروبا لم يعد خيالا"، وكذلك كلمات وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي بأن "الصراع ليس له حل دبلوماسي، ولا يمكن حله إلا بالقوة العسكرية". وعلق أوربان قائلا: "إن هذه ليست فقاعات إعلامية، وإنما هي تنفيذ لنوايا وأفكار سياسية حقيقية. إن أوروبا تلعب بالنار في هذه اللحظة، ونحن نوازن على حدود الحرب والسلام".
المصدر:
روسيا اليوم
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