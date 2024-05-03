لصد الهجمات السيبرانية.. إسرائيل تنشئ "قبة إلكترونية"

بينما اعتادت أن تصد قبتها الحديدية الهجمات الصاروخية، أعلنت إسرائيل أنها تعتزم بناء "قبة إلكترونية" لمواجهة الهجمات عبر الإنترنت، وخاصة ضد من وصفتهم بالقراصنة الإيرانيين.

وقال أفيرام أتسابا، رئيس التعاون الدولي في مديرية الإنترنت الوطنية الإسرائيلية: "إنها حرب صامتة وغير مرئية".

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وقال أتسابا إنه بينما حاربت إسرائيل حماس في غزة منذ هجوم 7 تشرين الأول، فقد واجهت أيضا زيادة كبيرة في الهجمات الإلكترونية من إيران وحلفائها في المنطقة، لافتاً إلى إلا أنهم لم ينجحوا حتى الآن في التسبب بأي ضرر حقيقي.

وأكد أتسابا أنه تم إحباط نحو 800 هجوم كبير منذ اندلاع حرب غزة ومن بين الأهداف كانت المنظمات الحكومية والبنية التحتية العسكرية والمدنية. (العربية)