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عربي-دولي
جندي أوكراني يتمرّد داخل المعسكر.. احتجز اثنين من زملائه في خيرسون
Lebanon 24
03-05-2024
|
04:18
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ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن جنديا أوكرانيا في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من مقاطعة خيرسون، احتجز اثنين من زملائه كرهائن، وطالب بنقله إلى أطباء ثم أسرهم أيضا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله: "اقترب العسكري من زملائه، وبين يديه بندقية كلاشينكوف. وأمرهم بنقله إلى الأطباء دون أن يوضح السبب. وعندما تم إيصاله إلى الأطباء، نزل من السيارة وهددهم بالسلاح ثم أجبرهم على ركوب سيارة أخرى والتوجه إلى مدينة نيكولايف".
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وأضاف المصدر: "وفي الطريق تم إيقاف السيارة التي كانت تقل الرهائن، واحتجز العسكري الذي اختطفهم".
وحسب الصحيفة، فقد تم فتح قضية جنائية ويواجه المدعى عليه عقوبة تصل إلى ثماني سنوات سجنا. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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