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عربي-دولي

تقترب من خاركيف.. هجوم روسي جديد على أوكرانيا بالصواريخ والغارات

Lebanon 24
03-05-2024 | 04:30
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أطلقت القوات الروسية اليوم الجمعة، 3 صواريخ، ونفذت 70 غارة جوية و116 هجوما صاروخيا على مواقع تابعة للقوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، مما أدى لتسجيل عدد من الإصابات في صفوف المدنيين والبنية التحية، حسب وزارة الدفاع الأوكرانية.
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من ناحية ثانية، قال قائد القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر بافليوك أكد، في مقابلة صحيفة، أن روسيا لديها بالفعل خطة للاستيلاء على خاركيف وسومي.

وبحسب قوله، من غير المعروف ما إذا كانت ستتمكن من تنفيذه.

وقال بافليوك أيضًا إنه في العام 2024 تريد روسيا الاتحادية احتلال مناطق زابوريجيا ودونيتسك ولوغانسك بالكامل. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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