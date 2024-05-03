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عربي-دولي

وسط تهميش مطالبهم.. وقفة تضامنية مع فلسطين أمام جامعة السوربون في فرنسا

Lebanon 24
03-05-2024 | 04:38
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أفادت قناة "روسيا اليوم" بأنه من المقرر تنظيم وقفة تضامنية مع فلسطين في وقت لاحق اليوم الجمعة، أمام جامعة السوربون في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي الأثناء لا يزال طلبة "سيانسبو" كلية العلوم السياسية معتصمين في حرم الجامعة ومن المتوقع عقد ندوة صحفية هذا الصباح.
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أما طلبة معهد العلوم السياسية فأصدروا بيانا نددوا فيه بتحركات الإدارة والسلطات بحق المعتصمين، ونددوا باعتبارهم أقلية مؤكدين أن تحركهم يمثل أغلبية في الكلية.

كما انتقدوا عدم تلبية طلباتهم المتمثلة بالتنديد بالإبادة الدائرة في غزة، وقطع العلاقات مع الجامعات التي تدعم الإحتلال.

كما استنكر الطلبة في بيانهم أن إدارة كلية العلوم السياسية سواء في بياناتها أو نقاشاتها مع الطلبة لا تذكر كلمة "فلسطين". (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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