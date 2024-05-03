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عربي-دولي

البنتاغون: نراقب عن كثب الوضع في النيجر

Lebanon 24
03-05-2024 | 05:51
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قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في النيجر، وخاصة في ما يتعلق بالقاعدة الأميركية الموجودة هناك.

وذكر الوزير أن الأميركيين يراقبون أيضا ما إذا كانت لدى العسكريين الروس، إمكانية الوصول إلى المعدات العسكرية الأميركية في النيجر.
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وأضاف أوستن، في مؤتمر صحفي مشترك مع زملائه من أستراليا والفلبين واليابان في ولاية هاواي: "لقد طرحتم سؤالا حول النيجر ووجود الروس في نفس المنطقة التي نعيش فيها. الروس يعيشون في مجمع منفصل. ولا يمكنهم الوصول إلى القوات الأميركية أو معداتنا. يتركز اهتمامي دائما على سلامة وأمن قواتنا. وسوف نستمر في مراقبة هذا الموضوع. في الوقت الحالي، لا أرى مشكلة جدية قد تتعلق بحماية قواتنا". (روسيا اليوم) 
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