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عربي-دولي

قبل 72 ساعة من "طوفان الأقصى"... تقريرٌ يكشف ماذا فعل الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
03-05-2024 | 06:00
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ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ وسائل إعلام إسرائيلية تحدّثت عن الفشل الذي مُني به الجيش الإسرائيلي في 7 تشرين الأول الماضي رغم خوضه تدريبات عسكرية تحاكي هجوما مماثلا لـ"طوفان الأقصى" الذي نفذته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
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وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن هيئة الأركان أجرت فحصا في قواعد فرقة غزة صباح الأربعاء، قبل 72 ساعة من هجوم حماس المباغت، مشيرة إلى أنه تم إجراء تدريب لكل المواقع العسكرية في فرقة غزة.

ولفتت إلى أن موقعا عسكريا واحدا فقط لم يحصل على علامة الفشل، في إشارة إلى "يفتاح" في حين كانت بقية المواقع خلال التدريب بحالة انعدام مطلق لمواجهة اقتحام للقواعد والمواقع العسكرية.

وأشارت القناة إلى أن التدريبات كانت تشمل التصدي لدخول مشاة أو مركبات إلى المواقع العسكرية دون تصريح، والاستيلاء على وسائل قتالية من مستودعات الذخيرة، واقتحام غرفة التحكم بقسم العمليات وغرفة مراقبة السياج، إضافة للاستيلاء على مفاتيح غرف التسليح.

ومع ذلك، فقد قتل في موقع "ناحال عوز" العسكري وفق القناة، 54 مجندا ومجندة وأسر 10 بعضهم لا يزالون في قبضة حماس، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من تصحيح الإخفاقات التي تفقدها واكتشفها قبل عدة أيام. (الجزيرة)
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